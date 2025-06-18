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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث دعم القطاع

محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث دعم القطاع الزراعي
محافظ الأقصر يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث دعم القطاع الزراعي
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، وفدًا من البنك الزراعي المصري، ضم محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، وسامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، وغادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للبنك.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الأقصر حرصه على دعم وتنمية القطاع الزراعي داخل المحافظة، مشيرًا إلى العمل على زيادة إنتاج الشتلات الزراعية ، وتجفيف محصول الطماطم بهدف التصدير، إلى جانب بدء إنشاء مصنع للصلصة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

كما شدد على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وتطوير المحاصيل وتقديم حلول مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، استعرض وفد البنك الزراعي المصري جهود البنك في دعم المبادرات التنموية، من بينها تمويل عمليات إحلال واستبدال عدد من السيارات القديمة بسيارات ميكروباص حديثة، ضمن خطة تطوير وسائل النقل الجماعي ، لتوفير خدمات نقل آمنة ومتطورة ترفع من جودة الحياة ومستوى المعيشة في الريف المصري.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين محافظة الأقصر والبنك الزراعي المصري في تمويل المشروعات ، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وفتح آفاق جديدة للتصدير والتوسع في الأسواق الخارجية.

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