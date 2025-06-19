ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية ‏‎

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من ١٠ حتى ١٨ يونيو ٢٠٢٥، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وصرَّحت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن:

• ضبط ٥٥٠ عيوة من السلع الغذائية والمشروبات الغازية المنتهية الصلاحية.

• ضبط كمية قدرها ٦٣ كجم لحوم بدون علامات وبيانات وبدون مستندات تدل على مصدرها، و٢٦ كجم لحوم بلدية مفرومة مجهولة المصدر.

• ضبط كمية قدرها ٢٧٥ عبوة من المياه الغازية والمكرونة سريعة التحضير والبسكويت والمثلجات منتهين الصلاحية.

ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه كمية قدرها نصف طن دقيق بلدي مدعم، قبل بيعه بالأسواق وآخرين لتصرفهم في كمية قدرها طن و٦٥٠ كجم من الدقيق البلدي المدعم بهدف الاستيلاء على الدعم.

في مجال الرقابة على المخابز:

تم تحرير ١٦ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٨ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ١٨ محاضر لوحة الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضر عدم وجود ماكينة، ٦ محاضر لعدم وجود ميزان.

وفي مجال الرقابة على الأسواق:

تم تحرير ٤٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و٢٩ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ٣ محاضر عدم الإعلان عن المخازن، ٧ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ٤ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل.

وفي مجال المستودعات وتم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسطوانات الغاز.