عناية رئيس التحرير..مطورون عقاريون: المشروعات الجديدة تعزز الاقتصاد وتجذب استثمارات أجنبية

أكد المهندس تامر نبيل، مطور عقارى أن المشروعات العقارية الكبرى تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، مشددًا على أن القطاع العقاري لا يحقق فقط عوائد استثمارية قوية، بل يسهم أيضًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمل ودعم قطاعات صناعية وتجارية أخرى.

وقال المهندس تامر نبيل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن القطاع العقاري في مصر يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، لما له من دور في جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم نمو الناتج المحلي، وتحقيق خطط الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.

ومن جانبه قال المطور العقاري تامر عبدالشافي، إن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، بفضل الطلب القوي والموقع الاستراتيجي والتوسع المستمر في البنية التحتية.

وأضاف أن خطط التطوير للشركات العقارية لا تستهدف الربحية فقط، بل تسعى لتلبية احتياجات السوق الحقيقية، من خلال توفير وحدات سكنية وتجارية تتماشى مع تطلعات مختلف شرائح العملاء، إلى جانب المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت المطورة العقارية لمياء الشرقاوي، أن السوق المصرى يعكس تحولًا نوعيًا في المفهوم العقاري، حيث يجمع بين التنافسية والاستدامة في آن واحد، مشيرة إلى أن الفلسفة التي يقوم عليها ترتكز على خلق مجتمعات مترابطة يسودها الانسجام والتكامل بين السكان.

وشددت على أن السوق المصري يتمتع بفرص واسعة للنمو خاصة المشروعات الجديدة التى تنفذها الشركات العقارية في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.