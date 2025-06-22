بدء امتحان اللغة العربية بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة 2025 جميع الشعب “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” بالنظامين الجديد والقديم ، امتحان اللغة العربية

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يستمر امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 من التاسعة صباحا حتى 12 ظهراً .

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة العربية

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن تكون مواصفات امتحان اللغة العربية كالتالي :

يتضمن امتحان اللغة العربية المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 عدد 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان اللغة العربية المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 فتبلغ 80 درجة، 70 درجة للإختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

وكانت قد تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ الصباح الباكر

وحذر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة لن تتهاون مع أي خروج عن الإطار العام المنضبط لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مشيراً إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على نزاهة امتحانات الثانوية العامة 2025 ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تشدد على ضرورة التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .