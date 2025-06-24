رغم فوزه على بوتافوجو.. أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية

فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف على نظيره بوتافوجو البرازيلي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.
وجاء هدف أتلتيكو عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 87.
ورغم فوز أتلتيكو ألا أنه ودع منافسات كأس العالم للأندية.
واحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلفا لبوتافوجو الوصيف بنفس الرصيد مع فارق الأهداف لصالح الأخير.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: يورينتي- نورماند- لونجليه- جالان.
خط الوسط: سيميوني- دي بول- جالاجير- باريوس.
خط الهجوم: سورلوث- ألفاريز.
فيما جاء تشكيل بوتافوجو كالتالي:
حراس المرمى: جون.
خط الدفاع: فيتينهو- جاير- باربوزا- تيليس.
خط الوسط: آلان- جريجوري- مارلون.
خط الهجوم: آرثر- جيسوس- سافارينو