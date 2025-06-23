تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو بكأس العالم للأندية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي أتلتيكو مدريد وبوتافوجو، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: يورينتي- نورماند- لونجليه- جالان.

خط الوسط: سيميوني- دي بول- جالاجير- باريوس.

خط الهجوم: سورلوث- ألفاريز.

فيما جاء تشكيل بوتافوجو كالتالي:

حراس المرمى: جون.

خط الدفاع: فيتينهو- جاير- باربوزا- تيليس.

خط الوسط: آلان- جريجوري- مارلون.

خط الهجوم: آرثر- جيسوس- سافارينو.