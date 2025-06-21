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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهة الحسم.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبوتافوجو بمونديال الأندية

أتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي
أتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي
إسلام مقلد

يستضيف ملعب "روز بول" الشهير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واحدة من أقوى مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني بنظيره بوتافوجو البرازيلي، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين ويُنتظر أن يحسم هوية المتأهل إلى دور الـ16 من المجموعة الثانية.

يحتل بوتافوجو صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، بينما يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو في المركز الثالث بـ3 نقاط، بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، والذي يواجه في التوقيت ذاته فريق سياتل الأمريكي متذيل الترتيب دون أي نقاط.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وبوتافوجو 

الإثنين 23 يونيو 2025

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الملعب: روز بول – الولايات المتحدة

القنوات الناقلة

شبكة DAZN هي الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث تبث المباريات مجانيًا عبر منصاتها المختلفة بجودة عالية وبلغات متعددة، وفقًا لاتفاق رسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

سيناريوهات التأهل

فوز بوتافوجو يؤهله كمتصدر للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

فوز أتلتيكو مدريد سيعني دخوله في حسابات التأهل، حيث قد يزيح باريس سان جيرمان حال تعثر الأخير.

تعادل الفريقين قد يُعقد حسابات المجموعة إذا ترافق مع فوز باريس سان جيرمان بفارق كبير على سياتل.

التشكيل المتوقع

أتلتيكو مدريد

الحارس: أوبلاك

الدفاع: مولينا – هيرموسو – فيتسل – رينيلدو

الوسط: دي بول – كوكي – ليمار – ساؤول

الهجوم: جريزمان – موراتا

بوتافوجو:

الحارس: لوكاس بيرّي

الدفاع: دي بلاسي – أدريانو – كوستا – مارسيل

الوسط: مارلون – زوكا – تيشيرا

الهجوم: سا فيو – إدواردو – جوناس توريس

المباراة مرتقبة ليس فقط بسبب قوتها الفنية، بل لأنها ستكون حاسمة في رسم ملامح التأهل للدور المقبل، في مجموعة تشتعل فيها المنافسة حتى الثواني الأخيرة.

أتلتيكو مدريد الإسباني بوتافوجو البرازيلي بوتافوجو بطولة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية

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