قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء يكشف أعظم حقوق الزوجة على الرجل
كأنك شديت فيشة .. لميس الحديدي تعلق على نهاية الحرب الإيرانية الإسرائيلية
الأوروبية للسياسات: أسواق النفط تفاءلت بإعلان ترامب
تشكيل بايرن ميونخ ضد بنفيكا بكأس العالم للأندية.. مولر يقود الهجوم
ما مبطلات الصلاة؟ أفعال احذر منها أثناء الفرائض اليومية
نقل الكهرباء تبحث مع وفد نيجيري التعاون في الطاقة المتجددة ..صور
أحمد موسى: نمتلك جيشا وطنيا عظيما ولازم نعرف قيمته
أمين الإفتاء يحذر: الحياة الزوجية ليست شهوة عابرة
كان بيعمل إيه.. أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة بورتو
أحمد موسى يحذر من تغلغل الموساد الإسرائيلي في بعض الدول
مُزيّنة بـ1220 كليو حرير وذهب وفضة.. الكعبة المشرفة ترتدي الكسوة الجديدة .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أذكار السفر.. اعرف ماذا يقال عند الذهاب إلى مكان بعيد

أذكار السفر
أذكار السفر
محمد شحتة

حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ترديد أذكار السفر، والتي منها قوله تعالى (سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ).

أذكار السفر

ويعتبر ترديد أذكار السفر للشخص الذي يذهب في رحلة معينة من الأمور التي تعينه على مصاعب السفر وكل ذلك بتوفيق من الله.

ويمكن ترديد أذكار السفر كما يلي:

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى.

اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ الذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» رواه مسلم.

دعاء الخروج من المنزل

دعاء الخروج من المنزل مكتوب الوارد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ما يأتي:
«بسم اللَّهِ، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أوْ أُزلَّ، أوْ أظلِمَ أوْ أُظلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يُجهَلَ عَلَيَّ»
«بِسْم اللَّهِ توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولا حوْلَ ولا قُوةَ إلاَّ بِاللَّهِ» .
«بِسمِ اللَّهِ، التُّكلانُ علَى اللَّهِ لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ».
بِسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، مَا شَاءَ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ».
«بِسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

الصلاة في السفر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن له رخصة الجمع في السفر. وما حكم صلاته على هذه الصورة؟

وأجابت دار الإفتاء، أنه يجوز هذا شرعًا إذا كانت صلاة نافلة. أما الفريضة فالمسافر بين حالين: أن يتاح له الصلاة قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها؛ فالصلاة حينئذٍ صحيحةٌ، أو يكون ذلك غير متاح، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر ينقضي وقت الصلاة أو يفوته الركب؛ ففي هذه الحالة: إن كانت الصلاة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها؛ فله أن ينويَ الجمع تقديمًا أو تأخيرًا ويصليها عند وصوله.

أما إن كانت مما لا يُجمَع مع غيرها، أو أنَّ وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين؛ فله أن يصلي على هيئته التي هو عليها؛ لأنه معذور، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك.

أذكار السفر دعاء السفر أدعية السفر الصلاة في السفر دعاء الخروج من المنزل قصر الصلاة في السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الهجرة النبوية الشريفة

كم يوما استغرقت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة؟

الشيخ عويضة عثمان

أمين الإفتاء: "وعاشروهن بالمعروف" ليست مجرد وصية بل أمر رباني

أذكار السفر

أذكار السفر.. اعرف ماذا يقال عند الذهاب إلى مكان بعيد

بالصور

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

احترس.. الإستحمام بالماء البارد في الحر يضر أكثر مما ينفع

كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟

مفاجأة.. تناول الأطعمة السبايسي يخفض درجة حرارة الجسم في الصيف

تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف
تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف
تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. من يطلق قرار الحرب؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

المزيد