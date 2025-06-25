بدء احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد من مسجد الحسين بقراءة للدكتور نعنيع

انطلق منذ قليل الاحتفال الرسمي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، من داخل مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وسط أجواء روحانية مهيبة، وبحضور عدد كبير من العلماء ورجال الدين والإعلاميين.

واستُهل الحفل بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور أحمد نعنيع.

وانطلق الاحتفال عقب صلاة المغرب مباشرة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على إحياء المناسبات الدينية الكبرى وتعزيز القيم الروحية والوطنية في نفوس المواطنين.