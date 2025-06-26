تخريج دفعة الدورة الأساسية لإعداد المدربين والاداريين الرياضيين بمطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس حفل تخرج الدورة الاساسية لإعداد المدربين والاداريين الرياضين بمطروح لعدد 48 متدرب وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح والدكتور فتحى ندا نقيب عام المهن الرياضية والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والدكتور جمال محمد أمين النقابة والدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح والدكتور محمد حميدو نقيب المهن الرياضية بمحافظة مطروح وعددا من قيادات الشباب والرياضة والمهتمين بالعمل الرياضى بمطروح.



فى بداية كلمته هنأ محافظ مطروح الحضور بالعام الهجرى الجديد مرحبا بالدكتور فتحى ندا النقيب العام للمهن الرياضية ووفد النقابة على أرض محافظة مطروح



وأعرب محافظ مطروح عن فخره وسعادته بحضور حفل تخرج الدورة الاساسية لاعداد المدربين والاداريين بمطروح كأول دورة يتم تنظيمها على أرض مطروح كخطوة علمية وعملية لإعداد المدربين بالشكل العلمى السليم التى تنطلق من رؤية مصر 2030 ،موجها الشكر لإطلاق اسمه على الدورة التدريبية الأساسية التى انطلقت في منتصف ديسمبر حتى منتصف يناير الماضى



وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم لمثل هذه الفعاليات الرياضية الهادفة والارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة بمطروح تماشيا مع إهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالشباب وبما كفلته الدولة من أجل بناء الإنسان المصرى وبناء الجمهورية الجديدة .



وخلال كلمته قدم محافظ مطروح كل الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التعاون والتنسيق المستمرمع المحافظة ودعم الوزارة الدائم للنهوض بالقطاع الرياضى بمحافظة مطروح.



كما وجه الشكر لمديرية الشباب والرياضة و نقابة المهن الرياضية و لجميع القائمين على تنظيم الدورة وجميع المدربين ، ولكل من ساهم فى إعدادها وإنجاحها متمنياً مزيداً من هذه المبادرات الهادفة



وفي نهاية الاحتفالية التى شهدت عرض عدد من الأفلام التوثيقية عن النقابة وأنشطتها والدورة التدريبية الأساسية بمطروح ،تم تكريم المتدربين ومنحهم شهادة ودرع الدورة مع حلف القسم والتقاط الصور التذكارية



كما أهدى نقيب المهن الرياضيه درع النقابة للواء خالد شعيب محافظ مطروح، وكذلك أهدى فرع مطروح للاتحاد المصرى للكونغوفو درع الإتحاد تقديراً لجهود محافظ مطروح ورعايته ودعمه للدورة التدريبية وتذليل العقبات من أجل نجاحها بما يعود على أبناء المحافظة.