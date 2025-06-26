عواصف رعدية تهدد إقامة مباراتي الهلال وريال مدريد في مونديال الأندية

تسود حالة من الترقب في أوساط الجماهير واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، مع تصاعد احتمالات تأجيل مباراتي الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، التي تشهد مواجهتين حاسمتين بين ريال مدريد وريد بول سالزبورج، والهلال السعودي أمام باتشوكا المكسيكي، بسبب توقعات بعواصف رعدية قوية في مدينة فيلادلفيا.

من المقرر أن تقام المباراتان فجر الجمعة في توقيت واحد، وتكتسبان أهمية كبيرة لحسم هوية المتأهلين إلى الدور التالي.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على ريد بول سالزبورج، فيما يأتي الهلال ثالثًا بنقطتين، ويقبع باتشوكا في المركز الأخير بلا نقاط.

تحذيرات من طقس قاسٍ في فيلادلفيا

تشهد فيلادلفيا تقلبات جوية حادة، بعدما ضربتها موجة حر قاربت 40 درجة مئوية، تبعتها تحذيرات من عواصف رعدية عنيفة مساء الخميس، ما يهدد بشكل مباشر بإقامة المباريات في موعدها المحدد.

وبحسب البروتوكول المعتمد من اللجنة المنظمة، يتم إيقاف المباراة فورًا عند رصد برق أو تفريغ كهربائي في نطاق 13 كيلومترًا من الملعب، مع إخلاء المدرجات وعودة اللاعبين إلى غرف الملابس، وبدء عد تنازلي لا يقل عن 30 دقيقة. وفي حال تكرار الظاهرة، يُعاد احتساب المدة.

يُذكر أن ست مواجهات سابقة ضمن النسخة الحالية للبطولة تعرضت لتأثيرات مناخية مماثلة، لكنها انتهت بتوقفات مؤقتة فقط، دون تأجيل المباريات بشكل كامل.



ومع اشتداد الظروف المناخية هذا الأسبوع، تبقى احتمالية التأجيل واردة أكثر من أي وقت مضى، في انتظار القرار الرسمي من اللجنة المنظمة خلال الساعات المقبلة.