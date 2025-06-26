كيركيز يكشف كواليس انتقاله إلى ليفربول: انتظرت هذا اليوم منذ الطفولة

كشف الظهير الأيسر المجري ميلوس كيركيز عن كواليس انضمامه الرسمي إلى صفوف ليفربول، قادمًا من بورنموث، في صفقة طويلة الأمد ضمن استعدادات "الريدز" للموسم الجديد.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يمتلك سجلًا واعدًا، حيث خاض 74 مباراة مع بورنموث، سجل خلالها هدفين، وقدم 8 تمريرات حاسمة، كما سبق له تمثيل ميلان الإيطالي وألكمار الهولندي، إلى جانب 23 مباراة دولية مع منتخب المجر.

وأعرب كيركيز عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى ليفربول، مؤكدًا أن اللعب لهذا النادي كان بمثابة "حلم الطفولة". وقال:"أنا متحمس للغاية، شرف كبير أن أرتدي قميص أحد أكبر أندية العالم. منذ أن كنت في الثالثة عشر من عمري وأنا أتابع ليفربول بشغف. كنت دائمًا أنتظر اللحظة التي يخبرني فيها والدي بأننا ذاهبون إلى هناك".

وتحدث كيركيز عن لاعبين ألهموه خلال مسيرته، مؤكدًا إعجابه الشديد بجون آرني ريسه وأندي روبرتسون، واصفًا الأخير بأنه "أفضل ظهير أيسر في الدوري الإنجليزي".

وتابع:"التواجد بجوار لاعب بخبرة روبرتسون أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي. لاعب حقق دوري أبطال أوروبا ولديه تجربة طويلة، وسأتعلم منه الكثير".

دور المدير الرياضي والمدرب

وأشار كيركيز إلى أن ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الحالي لليفربول، كان له دور كبير في الصفقة، قائلاً:"لقد لعب دورًا مهمًا في انضمامي، تمامًا كما فعل عندما جلبني إلى بورنموث".

كما أكد على أهمية الحديث الذي دار بينه وبين المدرب آرني سلوت:"تحدثنا عن الخطة والتكتيكات، وما يمكنني تحسينه. شعرت بالثقة منذ اللحظة الأولى، ولم أتردد في اتخاذ القرار".

وتطرق كيركيز إلى علاقته بزميله في المنتخب دومينيك سوبوسلاي، مؤكدًا أن صداقتهما ستسهل عليه التكيف داخل الفريق."نتحدث باستمرار، وسيساعدني على الاندماج سريعًا. من الرائع أن يكون بجانبي صديق مقرب في بداية هذه التجربة".

طموحات الموسم الجديد

وفي ختام تصريحاته، عبّر كيركيز عن تطلعاته للموسم المقبل، مؤكدًا سعيه للفوز بالألقاب الكبرى.

وأتم"أنتظر يوم 15 أغسطس بفارغ الصبر. هدفي أن أقدم أفضل ما لدي، وأساعد الفريق على التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، هذا هو حلمي وسأقاتل لتحقيقه".