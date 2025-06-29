بونماتي تغادر المستشفى واحتمالية تواجدها مع إسبانيا في يورو 2025

غادرت لاعبة خط الوسط الإسبانية أيتانا بونماتي المستشفى يوم الأحد، ومن المتوقع عودتها إلى تشكيلة المنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في بطولة أوروبا للسيدات، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

دخلت اللاعبة، الحائزة على جائزة الكرة الذهبية مرتين، المستشفى بعد إصابتها بحمى في وقت متأخر من يوم الجمعة. وجاءت نتيجة فحصها إيجابية لالتهاب السحايا.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب: "بعد عدة أيام من دخولها المستشفى بسبب التهاب السحايا الفيروسي، غادرت أيتانا بونماتي المستشفى وستنضم إلى المنتخب الإسباني خلال الأيام المقبلة"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول حالتها.

غابت بونماتي عن المباراة الودية التي فاز بها المنتخب الإسباني على اليابان يوم الجمعة في مدريد، ولم يكن من المتوقع أن تسافر مع بقية الفريق إلى سويسرا يوم الأحد. ولم يتضح موعد سفرها.

ستكون مباراة إسبانيا الأولى ضد البرتغال يوم الخميس في برن. سيواجه المنتخب الإسباني أيضًا بلجيكا وإيطاليا في المجموعة الثانية ضمن نهائيات يورو 2025.

إذا لم تتحسن حالة بونماتي، فلا يزال أمام المدرب مونتسي تومي بعض الوقت لاستبدالها بلاعبة أخرى قبل انطلاق البطولة.

فازت إسبانيا بكأس العالم 2023 محققةً أول لقب كبير لها في كرة القدم النسائية. كما فازت بالنسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية للسيدات عام 2024. ولم تفز قط ببطولة أوروبا.

فازت بونماتي، البالغة من العمر 27 عامًا، بأعلى جائزة فردية لكرة القدم النسائية خلال العامين الماضيين. ولعبت لاعبة برشلونة دورًا محوريًا في فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات 2023.

كما لعبت رؤية بونماتي ومهاراتها في المراوغة وتمريراتها وأهدافها دورًا حيويًا في وصول برشلونة إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا خمس مرات متتالية، حيث فاز النادي الكتالوني بثلاثة ألقاب.

سيُشكّل غيابها ضغطًا أكبر على أليكسيا بوتيلاس، الحائزة على جائزة الكرة الذهبية مرتين، وزميلتها لاعبة خط وسط برشلونة باتريشيا غيخارو لقيادة إسبانيا في سويسرا.

قبل ثلاث سنوات، أصيبت بوتيلاس بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة أوروبا 2022. وخرجت إسبانيا من ربع النهائي بدون أفضل لاعبة آنذاك.

لا تزال إسبانيا مرشحة للفوز في مباراتها الافتتاحية ضد البرتغال، الفريق الذي تغلبت عليه مرتين في أبريل - بما في ذلك فوز على أرضها بنتيجة 7-1 - في دوري الأمم الأوروبية.