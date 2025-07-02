هيونداي إلنترا AD إم ام جى 6 موديل 2026 .. تختار إيه؟

يوجد داخل سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا AD و ام جى 6 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

زودت سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 127 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقودس عة 50 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وتنتج قوة 195 كم/ساعة .

سعر هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 80 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 185 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى 6 موديل 2026

ام جى 6 موديل 2026

تمتلك سيارة ام جى 6 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك ام جى 6 موديل 2026

ام جى 6 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ام جى 6 موديل 2026 يصل إلى 50 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 169 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني .

سعر ام جى 6 موديل 2026

ام جى 6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .