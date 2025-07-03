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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025: استقرار عاطفي

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس 

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025

حافظ على استقرار حياتك العاطفية اليوم. ركّز على عملك. ماليًا، أنت بخير، لكن قد تُقلقك بعض المشاكل الصحية.

توقعات برج القوس في الحب 

احرص على عدم إزعاج الحبيب اليوم مناسب لحل المشاكل مع الحبيب السابق. بعض الأزواج سيتخذون القرار النهائي بشأن الزواج أما من هم على وشك الانفصال، فسيعيدون التفكير في الأمر. 

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

  بعض المهام تتطلب منك العمل لساعات إضافية سيجد الجدد صعوبة في التأقلم مع الفريق مع ذلك، ستتحسن الأمور في غضون يوم أو يومين. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة 

 ستكون هناك مشاكل في التنفس، وقد يُصاب الأطفال بجروح أو إصابات في العظام أثناء اللعب على الرياضيين أيضًا توخي الحذر على الأرض تجنبوا تفويت وجبات الطعام، وحافظوا على نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والعناصر الغذائية.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد تُمضي قدمًا في خطة شراء سيارة اليوم سيحصل رجال الأعمال على تمويل بالعملة الأجنبية من مستثمرين أو مروجين في الخارج، مما يُساعدهم على توسيع أعمالهم في أسواق جديدة. 

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