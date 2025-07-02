أستون فيلا يقترب من ضم فيران توريس من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي أستون فيلا الإنجليزي من التعاقد مع فيران توريس، مهاجم فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 35 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أستون فيلا أبدى اهتمامًا جديًا بضم اللاعب الدولي الإسباني، بعد الأداء المميز الذي قدمه الموسم الماضي بقميص الفريق الكتالوني، حيث سجل 19 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات.

ويستعد برشلونة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، الذي من المنتظر أن يقود أولى الحصص التدريبية للفريق في 13 يوليو المقبل، عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويأتي اهتمام النادي الإنجليزي بفيران توريس في إطار سعيه لتعزيز خط الهجوم، في ظل مشاركته المرتقبة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما قد يرى برشلونة في الصفقة فرصة لتحقيق استفادة مالية تدعم مشروع المدرب الجديد.