مصر تشارك بـ 3 لاعبين و3 لاعبات في نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، عن مشاركة 3 لاعبين و 3 لاعبات في نهائي سلسلة كأس العالم لعام 2025 ، والذي تستضيفه مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري ، بمشاركة أفضل 72 لاعبا ولاعبة في سلسلة كأس العالم لهذا العام.



وتشارك مصر في منافسات السيدات بثلاث لاعبات وهن ملك إسماعيل ، وزينة عامر ، وفريدة خليل ، بينما يشارك في منافسات الرجال كل من مهند شعبان ومعتز وائل ومحمد حسن .



ويعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 بالإسكندرية ، أول نهائي كأس عالم في التاريخ يقام بلعبة الموانع الجديدة والتي حلت محل الفروسية في منافسات الخماسي الحديث عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024 ، وكانت مصر أول دولة تستضيف أول بطولة رسمية تضم لعبة الموانع على مستوى الكبار ، عندما استضافت الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير الماضي.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة أفضل 36 لاعبا ، وأفضل 36 لاعبة على مستوى سلسلة كأس العالم لهذا العام ، حيث أقيمت ثلاث جولات قبل الوصول للنهائي كانت الأولى بالقاهرة ، والثانية بالمجر والثالثة ببلغاريا.

وكان لمصر نصيب الأسد في حصد 6 ميداليات بالثلاث جولات التي أقيمت من السلسلة حيث توجت مصر بذهبية السيدات لفريدة خليل وبرونزية الرجال لمهند شعبان في القاهرة، وبذهبية الرجال لمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر ، وبذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل وملك إسماعيل على الترتيب بجولة بلغاريا .

وتنطلق المنافسات غدا الجمعة بإقامة نصف نهائي السيدات ، حيث تقسم الـ 36 لاعبة إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 18 لاعبة تتأهل أفضل 9 لاعبات من كل مجموعة إلى النهائي.