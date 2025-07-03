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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع جهود تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

كثفت محافظة الوادي الجديد، الجهود الميدانية لتحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الأجهزة التنفيذية تعمل بوتيرة متسارعة لتجميل المدن والقرى، وتحسين المرافق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لفرض الانضباط بالشارع، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة، بما يضمن حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشددا على أن الحملات مستمرة بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات.

في واحة الخارجة، جري تجميل حضري: من خلال استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الشهيد طلعت ضرغام، بدءًا من نهاية شارع السبط الشرقي حتى موقف الأقاليم، بما يساهم في تحسين المظهر الحضري وتيسير حركة المرور.

هذا بالإضافة إلى دعم غذائي من خلال توفير كميات كبيرة من الخضروات الطازجة بأسعار مخفضة عبر منافذ البيع المنتشرة بأحياء الشعلة، الزهور، البساتين، وشارع بورسعيد، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بزيادة المساحات الخضراء، وزراعة عدد من أشجار النخيل أمام مبنى المحافظة بمجمع المصالح الحكومي، ضمن خطة توسعة المسطحات الخضراء وتحسين بيئة العمل الحكومية، كما جري تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت أحياء الزهور، الأمل، بالإضافة إلى شوارع عبد الناصر، الذهبي، والإذاعة، بما في ذلك رفع المخلفات الصلبة والنباتات العشوائية.

وفي واحة الداخلة: استمرار أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع منطقة "دروسه" بمدينة موط، وبدء تشوين البلاط بشوارع قرية الراشدة ضمن خطة تحسين البنية التحتية، وتنفيذ حملة نظافة وتهذيب للأشجار  وإزالة النباتات العشوائية بحي الزهور والطريق الدائري بمدينة موط.

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