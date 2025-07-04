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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فصل الكهرباء عن قرية إبشان وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة، غدًا السبت، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك لإجراء صيانة على المغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: قرية إبشان وتوابعها، ومحطة صرف إبشان بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة. 

ويهيب بالمواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

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