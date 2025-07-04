فصل الكهرباء عن قرية إبشان وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة، غدًا السبت، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وذلك لإجراء صيانة على المغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: قرية إبشان وتوابعها، ومحطة صرف إبشان بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

ويهيب بالمواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.