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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في غزة وسط تعتيم إعلامي إسرائيلي

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت حالة من التعتيم الإعلامي الواسع في إسرائيل، بعد سلسلة من الحوادث الأمنية التي طالت قوات الاحتلال داخل قطاع غزة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي اضطر لاحقًا للإعلان عن مقتل ثلاثة من جنوده خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية، وسط تصاعد الاشتباكات الميدانية في عدة محاور أبرزها خان يونس وبيت حانون.

وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلتها على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية لا تزال تفرض حظرًا على النشر بخصوص مجريات هذه العمليات، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية خرجت عبر منصات غير رسمية يديرها مستوطنون، حيث تم الكشف عن كمين استهدف قوة عسكرية، وأدى إلى مقتل الجنود وإصابة تسعة آخرين، بينهم أربع حالات خطيرة. كما كشفت تسريبات تلك المنصات عن صعوبة عمليات الإجلاء، التي استغرقت أكثر من خمس ساعات وسط اشتباكات متواصلة.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن مقاطع فيديو متداولة أظهرت هبوط مروحيات عسكرية إسرائيلية في مشافي مثل "تل هشومير" و"إيخيلوف"، التي عادة ما تستقبل جنودًا في حالات حرجة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمد إلى تأخير الإعلان الرسمي عن خسائره. ولفتت إلى أن الخسائر البشرية المتزايدة خلال التوغلات البرية الأخيرة في غزة، تعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الميدان.

الاحتلال تعتيم إعلامي القاهرة الإخبارية إسرائيل

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