المركزي للإحصاء الفلسطيني: 157 ألف شهيد سقطوا منذ بدء النكبة

أكد مسؤول بالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على وجود نحو 157 ألف شهيد فلسطيني منذ النكبة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأشار إلى أن أكثر من 2 مليون فلسطيني نزحوا داخليا في قطاع غزة نتيجة الحرب، كما أن هناك 11 ألف مفقود في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

مخيمات الضفة الغربية

ولفت المسؤول بالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن هناك 1000 شهيد فلسطيني في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، كما أن مخيمات الضفة الغربية تتعرض لهجمات إسرائيلية بصورة يومية.

6 ملايين لاجئ فلسطيني

واختتم المسؤول بالجهاز المركزي للإحصاء حديثه موضحا أن هناك 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل وخارج فلسطين.