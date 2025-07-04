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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيروز أركان تطرح أحدث أعمالها الغنائيه ماتحاولش

فيروز أركان
فيروز أركان

طرحت المطربة فيروز أركان أحدث أعمالها الغنائيه " ماتحاولش" على قناتها الرسميه على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب”

 متحاولش كلمات وليد مشاري، ألحان كامل الجندي، توزيع عمر الامام.

وتقول كلمات الاغنيه

 ما تحاولش تحبني مره تانيه .. دنا ما جيش في حياتك مرتين

مش هكون شخصية ضعيفة لو لثانية .. علشان انا جوايا قلب مش قلبين

ومش هعيش عمري معاه

ما بين أرضه وبين سماه

وأيامي جنبه مش حياه

خلاص من دلوقت أنساه

فاتت سنين عدت أوام

مخدتش منه غير كلام

ومشاعري ليه في حالة انهزام

وكل يوم ها قوله سلام

ما تحاولش تقول بحبك مره تانيه .. اللي يكدب ولو لمره هيكدب كدبتين

مش هصدق أي كلمة حب تايهه .. تعالا نقول وداع ونمشي في سكتين

ومش هأعيش عمري معاه

ما بين أرضه وبين سماه

وأيامي جنبه مش حياه

خلاص من دلوقت أنساه

فاتت سنين عدت أوام

مخدتش منه غير كلام

ومشاعري ليه فحالة انهزام

وكل يوم هأقوله سلام

أعمال فيروز أركان

جدير بالذكر أن اخر أعمال المطربة فيروز أركان انا سينا من كلمات محمد جميل، ألحان عزيز الشافعي، مونتاج إخراج طارق عبد الواحد وتمام يونس، ومن إنتاج إدارة الشؤون المعنوية وحققت الاغنيه تفاعلاً واسعاً ونسب مشاهدة مرتفعه فور طرحها.

وانطلقت فيروز أركان في مشوارها الغنائي من خلال أغنية “متستغربش”، التي كانت أولى خطواتها الفنية، من كلمات عمر الجارم، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، ولفتت بها الأنظار إلى خامة صوتها وإحساسها المختلف.

وتوالت أعمالها بإصدار ألبومها الأول “بينك وبيني”، والذي تعاونت خلاله مع الملحن والموزع الموسيقي عزيز الشافعي، وحقق الألبوم حضورًا مميزًا بين الجمهور والنقاد.

فيروز أركان المطربة فيروز أركان يوتيوب أركان فؤاد نادية مصطفى

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