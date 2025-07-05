الوادى الجديد تعلن فرص تدريب مجانى على تطبيقات الحاسب الآلى

أعلنت محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ) عن فتح باب التسجيل لمنح التدريب المكثف لخريجى الجامعات المصرية من عام 2015 وحتى عام 2025 وذلك بمقر مركز " إبداع مصر الرقمية Creativa " فى مجال Renewable Energy، مؤكدة على أن المنحة مجانية بالكامل بالإضافة إلى منح المتدرب شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات ومكافأة مالية فى نهاية الدورة.

وتضمنت الشروط التفرغ التام لمدة 4 أشهر والمشاركة بنظام الحضور الفعلى offline ويتم التقديم من خلال الرابط المدون على صفحة المعهد الرسمية وصفحة ديوان عام محافظة الوادى الجديد.



ويتم فتح باب التسجيل لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان وكافة المستندات المطلوبة ومراحل التسجيل موضحة برابط التسجيل.

لمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم التالى: 01000165869