قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد السقا يكشف كواليس فيلم أحمد وأحمد: مشهد الخطوبة الأصعب
ماذا أفعل إذا لم يستجاب دعائي مع كثرة الإلحاح؟.. يسري جبر يجيب
مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس
لا مكان للغش ٠٠ ولجان ولاد الأكابر انتهت فى الثانوية العامة| شاهد
ترامب: لن نسمح بتحويل أمريكا إلى دولة من العالم الثالث
نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة
مصر للطيران تزود طائرات بوينج ماكسB737 بأنظمة تكنولوجية لتجنب التصادم
بعد تكرار حوادث الإقليمي.. أستاذ طرق يكشف مراحل تنفيذ الطرق علميا
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع جديد
إيران: جروسي لن يدخل البلاد قدم معلومات حساسة لإسرائيل
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 5-7-2025
ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيروز أركان تواصل تألقها بـ ما تحاولش

فيروز أركان
فيروز أركان
تقى الجيزاوي

كشفت المطربة فيروز أركان عن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ما تحاولش"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، في عمل جديد يترجم مشاعر الرفض والاعتزاز بالنفس في مواجهة علاقة غير صحية.

الأغنية من كلمات وليد مشاري، ألحان كامل الجندي، وتوزيع عمر الإمام، وتدور حول قرار حاسم بالانسحاب من علاقة فقدت معناها، حيث تُعبّر الكلمات عن موقف قوي لا يعرف التراجع.

وتقول كلمات الأغنية:

ما تحاولش تحبني مره تانيه .. دنا ما جيش في حياتك مرتين
مش هكون شخصية ضعيفة لو لثانية .. علشان أنا جوايا قلب مش قلبين

فيروز أركان تُواصل اختيار أعمال تعبّر عن واقع كثيرين، وتقدّمها بإحساسها الصادق وصوتها المميز، لتضيف خطوة جديدة إلى مشوارها الفني المتصاعد.

وكانت آخر أعمالها الوطنية "أنا سينا" قد لاقت تفاعلًا واسعًا، وهي من كلمات محمد جميل، وألحان عزيز الشافعي، وإخراج طارق عبد الواحد وتمام يونس، ومن إنتاج إدارة الشؤون المعنوية.

فيروز بدأت رحلتها الغنائية بأغنية "متستغربش"، من كلمات عمر الجارم، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، ولاقت بها إشادات كبيرة، ثم واصلت مسيرتها بألبوم "بينك وبيني" بالتعاون مع عزيز الشافعي، الذي حقق حضورًا لافتًا ورسّخ مكانتها بين أبرز الأصوات الجديدة.

فيروز أركان أغاني فيروز أركان أغنية ما تحاولش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

ترشيحاتنا

حمزة المثلوثي

رابطة جماهير الزمالك في الإمارات تُكرّم حمزة المثلوثي

الزمالك

إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

علي السعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك

رسميًا.. علي السعيد مديرًا فنيًا لفريق الكرة النسائية بالزمالك

بالصور

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
صداع الحر

وليد سعد : لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب.. ومبسوط بنجاح "هلونهم"

وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب
وليد سعد وعمرو دياب

أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد فترة غياب فى حفل زفاف حفيده .. شاهد

عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده
عادل إمام من حفل زفاف حفيده

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد