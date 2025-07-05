فيروز أركان تواصل تألقها بـ ما تحاولش

كشفت المطربة فيروز أركان عن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ما تحاولش"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، في عمل جديد يترجم مشاعر الرفض والاعتزاز بالنفس في مواجهة علاقة غير صحية.

الأغنية من كلمات وليد مشاري، ألحان كامل الجندي، وتوزيع عمر الإمام، وتدور حول قرار حاسم بالانسحاب من علاقة فقدت معناها، حيث تُعبّر الكلمات عن موقف قوي لا يعرف التراجع.

وتقول كلمات الأغنية:

ما تحاولش تحبني مره تانيه .. دنا ما جيش في حياتك مرتين

مش هكون شخصية ضعيفة لو لثانية .. علشان أنا جوايا قلب مش قلبين

فيروز أركان تُواصل اختيار أعمال تعبّر عن واقع كثيرين، وتقدّمها بإحساسها الصادق وصوتها المميز، لتضيف خطوة جديدة إلى مشوارها الفني المتصاعد.

وكانت آخر أعمالها الوطنية "أنا سينا" قد لاقت تفاعلًا واسعًا، وهي من كلمات محمد جميل، وألحان عزيز الشافعي، وإخراج طارق عبد الواحد وتمام يونس، ومن إنتاج إدارة الشؤون المعنوية.

فيروز بدأت رحلتها الغنائية بأغنية "متستغربش"، من كلمات عمر الجارم، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، ولاقت بها إشادات كبيرة، ثم واصلت مسيرتها بألبوم "بينك وبيني" بالتعاون مع عزيز الشافعي، الذي حقق حضورًا لافتًا ورسّخ مكانتها بين أبرز الأصوات الجديدة.