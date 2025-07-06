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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار وزاري بتكليف رؤساء 13 جامعة حكومية بتسيير أعمال الجامعات الأهلية التابعة لها

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا رقم 1254 بتاريخ 1 يوليو 2025، بشأن تكليف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بتولي مهام تسيير أعمال الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية التي يترأسونها، وذلك لحين تعيين رؤساء رسميين لها.

شمل القرار تكليف رؤساء الجامعات التالية:

جامعة القاهرة

جامعة السويس

جامعة دمنهور

جامعة عين شمس

جامعة سوهاج

جامعة كفر الشيخ

جامعة الوادي الجديد

جامعة الفيوم

جامعة طنطا

جامعة الأقصر

جامعة دمياط

جامعة مدينة السادات

جامعة مطروح

وجاء في نص المادة الأولى من القرار: "يكلف بحكم مناصبهم رؤساء جامعات: جامعة السويس، جامعة المنصورة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة سوهاج، جامعة كفر الشيخ، جامعة الوادي الجديد، جامعة الفيوم، جامعة طنطا، جامعة مطروح، جامعة دمياط، جامعة الأقصر، جامعة مدينة السادات بتسيير أعمال الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية التي يرأسونها، وذلك بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تعيين رؤساء للجامعات الأهلية المذكورة".

المادة الثانية

"يكلف مجلس الجامعة الحكومية المختص أو الأستاذة النواب بالقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي واستشارة ترشيح النائب بناء على المهام الوظيفية الموكلة إليه".

المادة الثالثة

"على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك".

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي الجامعات الأهلية الجامعات الأهلية 2025

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