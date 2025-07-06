أماكن اختبارات القدرات 2025 لكليات الفنون الجميلة "فنون وعمارة"بكل محافظة

أعلن مكتب التنسيق عن توزيع مقار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025 الراغبين في التقدم لكليات الفنون الجميلة (شعبة فنون وعمارة)، وذلك وفقًا للمحافظة التي ينتمي إليها كل طالب، لتسهيل عملية أداء الاختبارات داخل النطاق الجغرافي المناسب.

اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة

أولًا: أماكن اختبارات شعبة "الفنون":

طلاب القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم:

يؤدون اختبار القدرات في كلية الفنون الجميلة (فنون) – جامعة حلوان (فرع الزمالك).

طلاب الإسكندرية – البحيرة – مطروح:

يؤدون الاختبار في كلية الفنون الجميلة (فنون) – جامعة الإسكندرية.

طلاب بني سويف – المنيا:

يُجرى الاختبار في كلية الفنون الجميلة (فنون) – جامعة المنيا.

طلاب قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر:

يؤدون اختبارهم في كلية الفنون الجميلة (فنون) – جامعة الأقصر.

طلاب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج:

مقر الاختبار هو كلية الفنون الجميلة (فنون) – جامعة أسيوط.

طلاب الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية:

يُؤدون اختبار القدرات في كلية الفنون الجميلة (فنون) – جامعة المنصورة.

ثانيًا: أماكن اختبارات شعبة "العمارة":

طلاب القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم:

يؤدون اختبار العمارة في كلية الفنون الجميلة (عمارة) – جامعة حلوان (فرع الزمالك).

طلاب الإسكندرية – البحيرة – مطروح:

يؤدون الاختبار في كلية الفنون الجميلة (عمارة) – جامعة الإسكندرية.

طلاب المنيا – بني سويف:

يؤدون اختبار العمارة في كلية الفنون الجميلة (عمارة) – جامعة المنيا.

طلاب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر:

يؤدون اختبارهم في كلية الفنون الجميلة (عمارة) – جامعة أسيوط.

طلاب الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية:

يُجرى اختبار العمارة في كلية الفنون الجميلة (عمارة) – جامعة المنصورة.

للتسجيل ولمعرفة كافة التفاصيل والمواعيد، يُرجى زيارة موقع التنسيق الإلكتروني: