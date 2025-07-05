هل اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2025 بهذه المرحلة متاح للجميع؟ التعليم العالي يجيب

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، أعدّت دليلًا إرشاديًا شاملاً بنظام «سؤال وجواب»، يتضمن كل الاستفسارات والإجابات اللازمة لمساعدة الطلاب على فهم إجراءات التقديم وأداء اختبارات القدرات بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن التقديم لأداء اختبارات القدرات متاح حاليًا فقط للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2025، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد أداء الاختبارات الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) وكذلك دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5- 3) سنوات، وذلك عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب، ووفقًا للقواعد المنظمة للقبول.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/7/12 حتى يوم الخميس الموافق 2025/7/24.