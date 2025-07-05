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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات هامة لـ اختبارات القدرات 2025.. ممنوعات صارمة وموقف المتخلفين عن الموعد

اختبارات القدرات 2025
اختبارات القدرات 2025
نهلة الشربيني

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

تعليمات هامة يجب على الطلاب الالتزام بها أثناء أداء اختبارات القدرات:

ممنوع تمامًا الحضور إلى قاعة الاختبار بـ الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، ويُعتبر الطالب غير لائق في حال وجود الهاتف معه حتى وإن كان مغلقًا.

يجب على الطالب الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

غير مسموح بدخول أولياء الأمور إلى الكليات، ويُسمح فقط بدخول الطالب في اليوم المحدد له وفقًا للتسجيل على موقع التنسيق.

منع نهائي لتصوير الاختبارات، وأي طالب يقوم بالتصوير أو نشر الاختبار بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية سيُعتبر غير لائق في اختبارات القدرات.

موقف الطالب المتخلف عن موعد اختبار القدرات

في حالة تخلف الطالب عن الموعد المحدد الذي قام بحجزه إلكترونيًا، يجب عليه الرجوع إلى الكلية لتحديد موعد جديد، بشرط تقديم عذر تقبله الكلية، وعلى الكلية تحديد موعد بديل للطالب طالما لم تنتهِ المدة الزمنية المخصصة من قبل مكتب التنسيق.

هل يمكن إعادة فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بعد إغلاقه؟

لا يمكن إعادة فتح باب التقديم لاختبارات القدرات بعد إعلان نتائج الكليات وإعلان الحد الأدنى، وذلك لأنه يتم تحديد حد أدنى نهائي للكلية أو التخصص بعد انتهاء الفترة الرسمية المقررة من قبل مكتب التنسيق.

 ينصح الطلاب بالالتزام التام بجميع التعليمات الرسمية لضمان نجاحهم في اجتياز اختبارات القدرات، وعدم تعريض فرصتهم في القبول الجامعي للخطر.

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