خطوة بخطوة.. دليلك للتسجيل في اختبارات القدرات 2025

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور.

كليات علوم الرياضة (بنين وبنات).

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

شعبة الفنون بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا، جنوب الوادي، المنصورة، أسيوط، الأقصر.

شعبة العمارة بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، المنصورة.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2025 عبر موقع التنسيق:

1. الدخول إلى صفحة اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني:

2. يبدأ الطالب التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

3. تظهر بيانات الطالب الشخصية (رقم الجلوس، الاسم، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة).

4. بعد التأكد من صحة البيانات، تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والمواعيد.

5. يقوم الطالب باختيار نوع الاختبار والموعد المناسب، مع العلم أن اختبارات قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لمدة يومين متتاليين.

6. بعد الانتهاء، يتم طباعة الإيصال الذي يشمل جميع بيانات التسجيل (نوع القدرات، المواعيد، أماكن الاختبار).

إعلان نتائج اختبارات القدرات

تلتزم الكليات بإرسال النتائج مباشرة عبر صفحتها على موقع التنسيق الإلكتروني، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بنتائج الطلاب اللائقين فقط، ولا يُعتد بأي نتائج تُرسل بعد إغلاق الموقع.