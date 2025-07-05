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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من يحق له التقديم في اختبارات القدرات 2025.. التفاصيل الكاملة

اختبارات القدرات 2025
اختبارات القدرات 2025
نهلة الشربيني

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير كافة الخدمات والمعلومات التي تيسر على الطلاب خطوات التقديم لـ اختبارات القدرات 2025 المؤهلة للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات ضمن شروط القبول بها، وذلك في إطار الاستعداد للعام الجامعي الجديد 2025/2026.

انطلاق التسجيل في اختبارات القدرات 2025

وأعلن الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025 سيكون متاحًا بداية من يوم السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر الرابط التالي:

الطلاب المسموح لهم بالتقديم في اختبارات القدرات 2025:

يُسمح لطلاب الثانوية العامة المصرية 2025 فقط بالتقديم لأداء اختبارات القدرات في هذه المرحلة.

أما الطلاب الحاصلون على الشهادات المعادلة (العربية أو الأجنبية)، وطلاب دبلومات المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية بنظاميها (3 – 5 سنوات)، فسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد التقديم الخاصة بهم، وذلك بعد ظهور نتائجهم، ووفقًا للقواعد المنظمة للقبول في الجامعات المصرية.

خطوات التقديم:

التسجيل يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق.

يجب على الطلاب اختيار الكليات الراغبين في التقديم لاختباراتها، وطباعة إيصال التسجيل.

ننصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي للتنسيق أولاً بأول للحصول على أي تحديثات أو تعليمات جديدة.

 الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات تشمل: كليات الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، وغيرها.

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