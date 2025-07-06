تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بـ اختبارات القدرات 2025

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

وأوضح الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/7/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 24/7/2025.

وحدد مكتب التنسيق الأوراق المطلوب تقديمها أثناء أداء اختبارات القدرات 2025 فى الكلية:-

1- رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة وصورة منها لكل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغب الطالب فى أدائها.

2- عدد 1 صورة شخصية لكل اختبار عدا اختبارات كليات علوم الرياضة والتى تتطلب 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين فى اداء هذه الاختبارات.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

1. ﻿﻿﻿كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة).

2. ﻿﻿﻿كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها- بني سويف - طنطا- دمنهور).

3. ﻿﻿﻿كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. ﻿﻿﻿كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. ﻿﻿﻿كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. ﻿﻿﻿كليات علوم الرياضة.