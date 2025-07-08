الأشهر الحرم.. أفضل 5 أعمال فيها فرصة للتقرب إلى الله

تعد الأشهر الحرم – وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب – من أعظم أوقات السنة التي عظّمها الإسلام، كما جاء في حديث النبي ﷺ الذي رواه أبو بكرة في الصحيحين، أن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن من بين شهور السنة اثني عشر شهرًا، أربعة منها حُرُم: ثلاث متتابعات، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الذي يقع بين جمادى وشعبان.

وقد ورد ذكر هذه الأشهر في القرآن الكريم، ونهى الله فيها عن الابتداء بالقتال، وجاء الإسلام ليؤكد على حرمتها وتعظيم شأنها، كما كان معهودًا عند العرب قبل الإسلام، بل زاد الإسلام في تكريمها وتثبيت حرمتها، وفيها موسم الحج الذي يعد من أعظم الشعائر.

وقد اختلف العلماء في أي هذه الأشهر أفضل، فرجح كثيرون أن شهر الله المحرم هو الأرجى في الفضل بعد رمضان، لما ورد عن الحسن وغيره من السلف، حيث قالوا إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، وليس هناك من شهر بعد رمضان أعظم عند الله من المحرم، وكان يُلقب بـ"شهر الله الأصم" لعظيم حرمته.

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه، الذي رواه النسائي، قال: سألت رسول الله ﷺ عن خير الليل وأفضل الأشهر، فقال: "خير الليل جوفه، وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم".

كما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".

وقد بيّن ابن رجب أن إضافة المحرم إلى الله تعالى في النصوص دليل على شرفه وعلو منزلته، لأن الله لا يضيف إليه إلا ما عَظُمَ قدره.

ويمتاز هذا الشهر أيضًا بوقوع حدث عظيم فيه، وهو نجاة نبي الله موسى عليه السلام وقومه، وهلاك فرعون وجنوده، وقد صامه النبي ﷺ وأمر بصيامه، كما في حديث ابن عباس، حيث قال اليهود: "هذا يوم نجّى الله فيه موسى وأغرق فرعون"، فقال ﷺ: "فنحن أحق وأولى بموسى منكم"، فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية أحمد عن أبي هريرة أُضيف أن فيه أيضًا استقرت سفينة نوح على جبل الجودي، فصامه نوح شكرًا لله.

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم