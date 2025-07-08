الاتحاد الفلسطيني يعلن تعرض لاعبه لتهديدات من السلطات الإسرائيلية

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تعرض لاعبه علاء الدين حسن لاعب المنتخب وفريق العربي القطري لعدد من التهديدات.

وجاء بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كالتالي : تعرض لاعب المنتخب الوطني علاء الدين حسن، الذي ينشط أيضاً في صفوف نادي العربي القطري، لسلسلة من التهديدات والاستجوابات من قبل السلطات الإسرائيلية، أثناء زيارته لمسقط رأسه بلدة المشهد بالجليل.

وأوضح اللاعب أن التحقيق تمحور حول انضمامه للمنتخب الفلسطيني وتمثيله المنتخب الوطني. كما تمت مصادرة هاتفه المحمول، الذي لا يزال محتجزاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأشار اللاعب إلى أنّ ضابطا إسرائيليا قد وجّه إليه تهديداً مباشرا وصريحاً بملاحقته ومطاردته حيثما كان، و"إنهاء مسيرته الرياضية". وأبلغه بأنه سيكون تحت المراقبة الأمنية المستمرة.