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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الدورة (20) لعام 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته العشرين، وذلك بحضور  محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، و فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين  العرب، و إبراهيم السيد نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب، مدير المكتبة الوطنية ومستشار وزير الثقافة القطري، و وليد مصطفى رئيس لجنة العلاقات العربية باتحاد الناشرين العرب، والدكتور محمد عبدالرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حاضرًا نيابة عن وزير الأوقاف، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور محمد عبدالدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وقناصل فلسطين ولبنان والصين وإيطاليا، وعدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين وقيادات الأزهر الشريف.
يُقام المعرض في دورته العشرين في الفترة من 7 إلى 21 يوليو 2025م، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادَي الناشرين العرب والمصريين.

شخصية المعرض:
تم اختيار المفكر الكبير محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي السابق، أحد أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية السابقين، والذي رحل في مارس 2025 ليكون شخصية المعرض لهذا العام.
المشاركون:
يُشارك في المعرض هذا العام حوالي 79 دار نشر مصرية وعربية، وقد تم تخصيص جناح للطفل يضم أكثر من 15 دار نشر متخصصة في طبع ونشر كتب الأطفال، بالإضافة إلى مشاركة مكتبة الإسكندرية بمجموعة من الإصدارات المتنوعة، كما تم تخصيص جناح للكتب القديمة والنادرة والخاص بسور الأزبكية، ويتضمن أيضًا جناحًا خاصًّا للأزهر الشريف وركنًا خاصًّا بالفتوى.
البرنامج الثقافي:
يشتمل البرنامج الثقافي هذا العام على مجموعة كبيرة من الفعاليات تتجاوز 215 فعالية ثقافية يتحدث فيها ما يُقارب 800 متحدث ومحاضر، ويُشارك فيه بالتوازي مع مقر المكتبة الرئيسي بالإسكندرية كل من: بيت السناري بحي السيدة زينب، وقصر خديجة بحلوان.
يشتمل برنامج هذا العام على عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، كما تتنوع محاوره وتشمل محاور اجتماعية لدعم الشباب والمرأة والطفل، ومحاور ثقافية تتناول موضوعات تراثية وشعرية وأدبية وتكنولوجية ونفسية ورياضية.
ويقدم البرنامج الثقافي ورش عمل للتدريب على فنون السرد بمختلف أنواعه، كما يقدم عروضًا علمية وترفيهية وفلكلورية على ساحة بلازا مكتبة الإسكندرية.
كما تم الإعلان عن أن المعرض سيشهد هذا العام توزيع جوائز مسابقة القراءة الكبرى التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية، وتُقام احتفالية توزيع الجوائز عصر يوم الخميس 17 يوليو بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة، وسط حضور عدد من الكتاب والمفكرين والمثقفين.
تمنياتنا لمعرض مكتبة الإسكندرية بدورة ناجحة ومميزة.
 

الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية معرض مكتبة الإسكندرية محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين

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