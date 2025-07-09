أمير هشام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات حادة ضد إبراهيم المنيسي

أشعل الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات حادة ضد الإعلامي إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، متهمًا إياه بـ”التلميح المقصود” ضده ومحاولة التقليل من مهنيته.





فيديو قديم يُشعل الأزمة

خلال حلقة حديثة من برنامجه، قال هشام: “إمبارح صديق بعتلي فيديو من برنامج ملك وكتابة، وقالي شوف الأستاذ إبراهيم المنيسي بيلقّح عليك”، مضيفًا: “أنا بطبعي واضح، أي حد يجيب اسمي هطلع أرد عليه وش لوش”.





سخرية من نسب المشاهدة

وأبدى أمير هشام دهشته من تداول الفيديو بعد أسبوع من عرضه، معتبرًا أن هذا التأخير يكشف ضعف نسبة المشاهدة، وقال ساخرًا: “برنامج بقاله عشروميت سنة، قائم على الرد على البرامج التانية… يعني لو البرامج دي ما طلعتش، هو مش هيعرف يطلع”.





انتقاد مباشر للمنيسي

وتابع هشام هجومه قائلاً: “الأستاذ إبراهيم المنيسي من حقه يختلف مع كابتن جمال عبد الحميد أو أي حد، لكن مالوش حق يقلل من مهنية أي زميل… لأن فاقد الشيء لا يعطيه”.





ختام حاد وتحذير صريح

واختتم هشام رسالته بتأكيد أنه لن يصمت بعد الآن: “كنت ساكت حفاظًا على الزمالة، لكن مش هسكت تاني… وأنا بعرف أرد كويس جدًا”.





ردود فعل واسعة متوقعة

تصريحات أمير هشام أثارت اهتمام المتابعين، ومن المتوقع أن تشعل الساحة الإعلامية الرياضية في الأيام المقبلة، وسط ترقب لرد إبراهيم المنيسي



