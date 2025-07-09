الزمالك يفتح باب المفاوضات مع الاتحاد المنستيري لضم محمود غربال

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود اهتمام رسمي من القلعة البيضاء بضم الظهير الأيمن الشاب محمود غربال، لاعب الاتحاد المنستيري التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع مسؤولي النادي التونسي لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حاجة الزمالك لدعم مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد إعارة أحمد محمود إلى الاتحاد السكندري، وعدم وجود بديل جاهز للاعتماد عليه خلفًا لعمر جابر.

يذكر أن محمود غربال يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة التونسية ويجيد اللعب في أكثر من مركز دفاعي.