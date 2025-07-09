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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالمايوه.. أحدث ظهور لـ بشرى على إنستجرام

بشرى
بشرى
يارا أمين

شاركت الفنانة بشرى، صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وظهرت داخل المسبح مرتدية مايوه باللون الأسود.

انفصال بشرى

وكانت قد أثارت الفنانة بشرى، حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني بعد قرار انفصالها عن زوجها خالد محمود حميدة وذلك بعد زواج لمدة عام .

وأعلنت بشرى عن زفافها منذ عام تقريبا، حيث أقيم حفل أقتصر على الأصدقاء والمقربين في الساحل الشمالي من صديق الطفولة خالد حميدة.

وكان يربط بشرى وخالد حميدة صداقة وشراكة منذ سنوات، وقالت في تصريحات لها من قبل إنه صديق الطفولة الذي قرر السفر وتطور مهاراته خارج مصر ولكنهما ظلا على تواصل.

وبعد أيام من حفل الزفاف خرجت بشرى للحديث عن زواجها حيث علقت على الحديث عن تعدد زيجاتها، مؤكدة عدم تأثرها بالأمر وأنه يضحكها لأنها لم تصل إلى عدد زيجات الفنانة تحية كاريوكا، مشيرة إلى أن هذه الزيجة الثالثة لها والتي تتمنى أن تدوم.

بشرى إنستجرام المسبح مايوه خالد محمود حميدة

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