أول ظهور لـ بشري بعد انفصالها عن زوجها

شاركت الفنانة بشري جمهورها صورا جديدة في أول ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها خالد محمود حميدة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

و ظهرت بشري بإطلالة جذابة بالكاجوال وهي تضحك و علقت كاتبة : لا حاجة للتعليق.

وكانت قد أثارت الفنانة بشرى، حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني بعد قرار انفصالها عن زوجها خالد محمود حميدة وذلك بعد زواج لمدة عام .

وأعلنت بشرى عن زفافها منذ عام تقريبا، حيث أقيم حفل أقتصر على الأصدقاء والمقربين في الساحل الشمالي من صديق الطفولة خالد حميدة.

وكان يربط بشرى وخالد حميدة صداقة وشراكة منذ سنوات، وقالت في تصريحات لها من قبل إنه صديق الطفولة الذي قرر السفر وتطور مهاراته خارج مصر ولكنهما ظلا على تواصل.

وبعد أيام من حفل الزفاف خرجت بشرى للحديث عن زواجها حيث علقت على الحديث عن تعدد زيجاتها، مؤكدة عدم تأثرها بالأمر وأنه يضحكها لأنها لم تصل إلى عدد زيجات الفنانة تحية كاريوكا، مشيرة إلى أن هذه الزيجة الثالثة لها والتي تتمنى أن تدوم.