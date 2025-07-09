السيطرة على حريق بمحطة محولات وعودة التيار لمدينة العاشر من رمضان

أكد مصدر بوزارة الكهرباء عن عودة التيار الكهربائي بالكامل واستقرار التغذية الكهربائية بمناطق العاشر من رمضان بعد انقطاع نتيجة اندلاع حريق داخل محطة محولات "S1" التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن فرق الطوارئ التابعة للشركة بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء اليوم بمحطة محولات "S1" بمدينة العاشر من رمضان ، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وأشار المصدر أن التيار كان قد انقطع عن بعض مناطق العاشر من رمضان، نتيجة حريق بمحطة المحولات ولكن تم التعامل مع الموقف عبر الدفع بعدد من مولدات الطوارئ حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التيار.