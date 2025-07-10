تحذير .. الجفاف في الصيف قاتـ ل صامت يهدد حياة الملايين

حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيسة قسم الارشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء المنوفية، من خطورة إهمال شرب الماء خلال فصل الصيف، مؤكدة أن الجفاف الشديد في الطقس الحار يمثل "قاتلًا صامتًا" قد لا يشعر به الإنسان إلا بعد فوات الأوان، وقد يؤدي إلى جلطات قاتلة في المخ أو القلب أو الرئتين.

وأوضحت "نوح" أن فقدان الجسم للسوائل بشكل مفرط دون تعويض كافٍ بالماء، خصوصًا مع الإكثار من المشروبات المدرة للبول مثل الشاي والقهوة، يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم، ما يعرقل تدفقه الطبيعي داخل الشرايين. ومع وجود رواسب دهنية داخل الأوعية، فإن أي خدش بسيط قد يحفّز تكون جلطة دموية، قد تسد شريانًا حيويًا في الجسم وتسبب الوفاة.

وأضافت أن الجلطات القاتلة لا تميز بين الأعمار، وقد تحدث فجأة، مشيرة إلى أن السيناريوهات القاتلة المرتبطة بالجفاف وزيادة لزوجة الدم تمثل نحو 82% من حالات الوفاة الطبيعية حول العالم، وتشمل الجلطات الدماغية والقلبية والانسداد الرئوي.

ونبهت "نوح" إلى أن الجلوس لفترات طويلة، قلة الحركة، التغذية السيئة، والتدخين من العوامل التي ترفع من خطر الإصابة، إلى جانب فقدان الجسم للأملاح (الإلكتروليتات) مع العرق دون تعويض، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في المخ قد تصل إلى الوفاة.

وشددت على أهمية شرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا في الصيف، وتوزيعها على مدار اليوم، وليس دفعة واحدة، لتجنب الإصابة بما يعرف بـ"التسمم المائي".

كما أوصت بتناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم كالموز والتمر، أو شرب ماء جوز الهند لتعويض الأملاح.