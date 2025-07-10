محافظ الغربية يشكل لجنة عاجلة لبحث أسباب الانهيار الجزئي بكورنيش ترعة القاصد بطنطا

أعطي اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تعليماته العاجلة بتشكيل لجنة هندسية من المختصين للوقوف على أسباب انهيار جزء من كورنيش ترعة القاصد بمدينة طنطا بعد أن شهد الكورنيش انهيارًا جزئيًا بطول يقارب 40 مترًا.

وذلك نتيجة هبوط أرضي ناتج عن أعمال تطهير بالترعة نفذتها إحدى الكراكات التابعة لمديرية الري.

جهود محافظ الغربية

وشدد المحافظ على ضرورة اعداد تقرير واف لتقييم الوضع الإنشائي للكورنيش بالكامل، مع رفع تقرير فني عاجل لتحديد الجهة المسؤولة عن الخلل.

كما وجّه المحافظ ببدء أعمال إصلاح فورية للموقع المتضرر، ورفع كفاءة التربة، وإعادة التبطين الهندسي الآمن للمنطقة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة خلال عمليات الإصلاح.

دعم الأسر والعائلات

وبحسب المعاينة المبدئية، تبيّن أن أعمال التطهير الجارية باستخدام معدات ثقيلة (كراكة مائية)، تسببت في تسريب المياه أسفل التربة الداعمة للكورنيش، مما أدى إلى تآكل الطبقة السفلية وحدوث انهيار مفاجئ في الممشى المطور والممهد للمواطنين.

تحرك عاجل

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي ثان طنطا إلى الموقع، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة المتضررة حرصًا على سلامة المارة، كما تم إيقاف الحركة المرورية مؤقتًا على الجانب المحاذي للكورنيش.

يذكر أن الكورنيش تم تطويره مؤخرًا ضمن مشروع حضاري كبير بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه، وكان يُعد متنفسًا هامًا لسكان المدينة وواجهة حضارية على مجرى ترعة القاصد.