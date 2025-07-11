الزمالك يُخطط لخوض 3 وديات إضافية خلال معسكر العاصمة الإدارية

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن فريق الزمالك سيواصل استعداداته للموسم الجديد بمعسكر مغلق من المقرر أن يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يضع تركيزًا كبيرًا على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبيه.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الفريق سيخوض أولى ودياته غدًا الجمعة أمام فريق أورانج، على أن يتبعها ثلاث مباريات ودية أخرى خلال فترة المعسكر، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم.

وأكمل، أن فيريرا يسعى إلى غلق المعسكر على الفريق والحفاظ على أعلى درجات التركيز والانضباط، من أجل التعرف على إمكانيات لاعبيه عن قرب، وتطبيق أفكاره الفنية والتكتيكية تدريجيًا.

واختتم، أنه من المنتظر أن يتم تحديد أطراف الوديات الثلاث القادمة خلال الساعات المقبلة، بالتنسيق بين الجهاز الفني والإدارة، وتهدف تلك التجارب إلى منح فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين.