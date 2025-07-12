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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يواصل الزحف نحو كأس العالم ويترقب حسم مواعيد الحسم

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام حسن، موعد مباراة المنتخب أمام نظيره الإثيوبي ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 5 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، وقد تم إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالموعد المقترح.

وينتظر المنتخب المصري رد "كاف" بشأن المواعيد النهائية لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، المقررتين ضمن معسكر شهر سبتمبر المقبل، حيث يحتفظ الاتحاد الإفريقي بحق تعديل المواعيد طبقًا لجدول التصفيات.

الفراعنة يقتربون من حسم التأهل

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات، دون أن يتعرض لأي خسارة. وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، سجلوا خلالها 14 هدفًا واستقبلوا هدفين فقط، ليواصلوا عروضهم القوية بقيادة حسام حسن.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، كأقرب المنافسين لمصر، بينما تتوزع المراكز التالية بين منتخبات سيراليون، إثيوبيا، وغينيا بيساو، في حين يحتل منتخب جيبوتي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

ويمضي منتخب مصر بثبات نحو حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في ظل الأداء المميز والنتائج القوية منذ انطلاق التصفيات.

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم 2026 إثيوبيا بوركينا فاسو استاد القاهرة الدولي

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