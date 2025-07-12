بنات بترقص..شريف الدسوقي يعلق على تصرفات طلاب الثانوية العامة

علق الفنان شريف الدسوقي، مستنكرًا تصرفات بعض طلاب الثانوية وآبائهم.

وكتب شريف الدسوقي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "هوا انا مقدر تماما تعب الاهالى والولاد بخصوص الثانويه العامة، بس انا شايف احتفالات ورقص قدام المدارس لا وكمان بنات بترقص وطبيعى الولاد كمان، والادهى ان لاقيت فى أولياء امور جايبين هدايا غاليه جداا لولادهم، وكإن النتيجه ظهرت هوا انا بقيت دقه قديمه اوى كدة".

من هو شريف الدسوقي؟

شريف الدسوقي حكّاء وممثل ومؤلف ومخرج مصري، ولد بالإسكندرية، كان والده مديراً لمسرح إسماعيل ياسين، وكان شريف يعيش مع والده في منزل خلف المسرح، فتعلق به، وعمل في كل مهن المسرح تقريبا ، عندما هُدم مسرح إسماعيل ياسين اتجه للعمل بقصور الثقافة والفرق المستقلة منذ 1990.

كتب وأخرج العديد من العروض المسرحية كما عمل كمدرب تمثيل وممثل مسرحي وسينمائي، تميز في فن الحكي والارتجال حتى وصل لدرجة حكاء.

بدأ مشواره السينمائى الاحترافي عام 2003 بفيلم العنف والسخرية من إخراج أسماء البكري، والفيلم القصيرة (حاوى) و (حار جاف صيفًا)، وحاز جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التاسع والثلاثين عام 2018.