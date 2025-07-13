طباعة الزخارف الإسلامية .. ورشة للأطفال بمتحف ركن فاروق | صور

استقبل القسم التعليمي بمتحف ركن فاروق بحلوان مجموعة من أصدقاء القسم فى فعاليات النشاط الصيفي، حيث تم تنفيذ ورش فنية، بالإضافة إلى ورشة طباعة لبعض الزخارف الإسلامية في عمل جماعي ، وورشة تلوين لبعض الصور بطريقة المندلا لتنمية بعض القدرات الفنية والذهنية لدي الأطفال.



جاء ذلك فى إطار دور متحف ركن الفاروق لإستثمار فترة أجازة الصيف ، لتنمية مواهب الأطفال ونشر الوعي والثقافى لكنوز المتحف من تاريخ مصر.



يذكر أن متحف ركن الفاروق يحتوي على 1596 قطعة أثرية ترجع للعصر الملكي بمصر مثل قطع مميزة من الأثاث الخاص بالاستراحة وغرف النوم وأطقم للمائدة عليها الشعار الملكي.



ويتميز متحف ركن الفاروق بزينات من اللوحات الزيتية والتماثيل والساعات ومجموعة من القطع تقليد المجموعات الفرعونية ، أبرزها مجموعة توت عنخ آمون ومجموعة يويا وتويا ،والتي نقلت من إستراحة الملك فاروق بالهرم.



