أمير هشام: لا توجد أزمة رواتب في الأهلي.. وعقد إمام عاشور سَيُمدد حتى 2030

أكـد الإعلامي أمير هشام، أنه لا توجد أزمات مطلقًا داخل النادي الأهلي بشأن ملف رواتب اللاعبين كما يزعم البعض مؤخرًا، موضحًا أن البعض يُردد شائعات غير صحيحة بشأن رغبة بعض اللاعبين في الحصول على رواتب عالية مثل زملائهم.

وأشار، عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية، إلى أن محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، أعلن مؤخرًا عن تعديل وتمديد عقود إمام عاشور فقط مع النادي.

وقال إن إمام عاشور لا يزال يتبقى في عقده 3 أعوام، وفكرة رحيله مرفوضة تمامًا، وملف بيعه لأي نادٍ غير مطروح مطلقًا، مهما بلغت حجم العروض المالية.

وأضاف: إمام عاشور متبقى في عقده ثلاثة مواسم، وسيتم تمديده موسمين إضافيين لينتهي التعاقد في 2030، وهو يستحق تعديل عقده تمامًا، عطفًا على الأداء القوي والمستوى المميز الذي ظهر به منذ انطلاقة مشواره مع الفريق الأحمر، وهو من أفضل اللاعبين في مصر وهداف الدوري الموسم الماضي، وبالتالي النادي الأهلي دائمًا يقدر اللاعبين.

وواصل تحديثه، سيتم تمديد عقد إمام عاشور، وإبرام عقود تجارية وإعلانية، وسيتم الإعلان الرسمي عن ذلك؛ بعد اكتمال كل الأمور في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن أي لاعب يتألق مع الأهلي؛ لن يتأخر النادي عنه مطلقًا.