التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائى مونديال الأندية

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتسلح الفريقان بكتيبة من النجوم لحسم اللقب العالمي. وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم الأحد على ملعب “ميتلايف”.





تشكيل تشيلسي المتوقع

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو، تشالوبا، كولويل، كوكوريلا

الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، أندري نيتو

الهجوم: كول بالمر، جواو بيدرو، كريستوفر نكونكو

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

أما باريس سان جيرمان، فجاءت تشكيلته المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديز

الوسط: روبن نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز

الهجوم: ديزيريه دوي، عثمان ديمبيلي، كفاراتسخيليا



مشوار الفريقين إلى النهائي

نجح باريس سان جيرمان في بلوغ النهائي بعد اكتساحه ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في نصف النهائي، بينما تأهل تشيلسي عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، أحرزهما الوافد الجديد جواو بيدرو.



تشيلسي في النهائي للمرة الثالثة

تعد هذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشيلسي نهائي كأس العالم للأندية، إذ سبق له التأهل في 2012 لكنه خسر أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف البيروفي باولو جيريرو.

اليوم، يأمل “البلوز” في كتابة التاريخ مجددًا، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام العملاق الباريسي المدجج بالنجوم



