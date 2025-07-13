الجيش الإسرائيلي يتوغل دخل قريتين بريف القنيطرة ويتسبّب في حرائق واسعة

شهد ريف محافظة القنيطرة الجنوبي، فجر الأحد، توغلًا عسكريًا إسرائيليًا محدودًا في قريتي عين زيوان وسويسة، وفق ما نقله تلفزيون سوريا عن مصادر محلية، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية إسرائيلية اقتربت من قرية عين زيوان، وتبع ذلك إطلاق نار من موقع التل الأحمر الغربي باتجاه القرية، دون وضوح الأسباب أو الأهداف من العملية.

وفي تحرك مشابه، توغلت قوة إسرائيلية أخرى في وقت سابق باتجاه مفرق عين البيضة في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، حيث نصبت حاجزًا مؤقتًا لتفتيش المارة قبل أن تنسحب من الموقع لاحقًا، مما أثار توترًا في المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار.

حرائق واسعة غرب بريقة وبئر عجم

وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري، يوم السبت، بأن حرائق ضخمة اندلعت في الأراضي الزراعية غرب قريتي بريقة وبئر عجم، نتيجة إطلاق نار من القوات الإسرائيلية باتجاه المناطق القريبة من خط الفصل في الجولان المحتل.

وبحسب المرصد، فقد تسببت النيران في تدمير مساحات واسعة من الغطاء النباتي والأشجار، وسط غياب أي استجابة فاعلة من الجهات السورية المختصة لإخماد الحرائق، ما أثار مخاوف الأهالي من اتساع رقعة الأضرار البيئية والزراعية.

تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل حالة توتر متصاعد في الجبهة الجنوبية السورية، تزامنًا مع الغارات المتكررة التي تنفذها إسرائيل في الداخل السوري ضد أهداف تزعم أنها تابعة لفصائل إيرانية أو "حزب الله"، وفي وقت يتزايد فيه الحديث عن إعادة تشكيل خارطة النفوذ العسكري في الجنوب السوري.