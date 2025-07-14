المقاولون العرب يستقبل ماهر سليمان لقضاء فترة معايشة

استقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني، الكابتن ماهر سليمان مدرب حراس مرمى للناشئين لقضاء فترة معايشة مع الجهاز الفني للفريق الأول والكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق على مدار الأيام الماضية.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي على تكريم ماهر سليمان في نهاية فترة المعايشة ومنحه شهادة بالمشاركة كما تم التقاط الصور التذكارية معربا المشرف على الكرة عن سعادته بعملية تواصل الأجيال وتبادل الخبرات في مركز مهم وهو تدريب حراس المرمى متمنيا التوفيق لسليمان في مسيرته التدريبية.

ووجه ماهر سليمان الشكر للمهندس محمد عادل والكابتن محمد مكي المدير الفني والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة والكابتن طارق سليمان وكافة أعضاء الجهاز الفني على الفترة التي قضاها متمنيا التوفيق للفريق في منافسات الدوري الممتاز الموسم المقبل.