الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: التجارة الإلكترونية تتصدر مشهد الاقتصاد الرقمي عالميا

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي يقودان العالم حاليا.

وأضاف خلال حواره مع برنامج صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى: حجم الاقتصاد العالمي حوالي 115 تريليون دولار، وحجم الاقتصاد الرقمي 55 تريليون دولار، فهذا الرقم يؤكد أن الاقتصاد الرقمي ضروري في معدلات النمو.

وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي يساعد على النمو بقوة كبيرة، موضحا أن الاقتصاد الرقمي هو جميع العمليات التي تتم بين البشر وبين الأجهزة الرقمية وبين التطبيقات الرقمية ورجال الأعمال.

وتابع الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الجزء الأكبر من الاقتصاد الرقمي هو التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن التحول الرقمي يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.